"Резкое ухудшение здоровья": на Донбассе умерли трое военных

На Донбассе в зоне ООС с начала недели умерли трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья. По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – сказано в сообщении.

28 июля скончался солдат Артур Бахнарь, 29 июля – солдат Сергей Вергун. Сегодня, 30 июля, умер старший сержант Владимир Перекрестов.

Отметим, 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.