Одна дочь в коме, вторая погибла на месте. Подробности аварии под Львовом

Сестра девочки погибла. Мать, сидевшая на переднем сидении авто, не получила серьезных травм. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Но душевная травма останется теперь навсегда... На заднем сидении Lexus находились две девочки-сестры 16 и 13 лет. Старшая сестра, к сожалению, погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы", – написал он, отметив, что именно ее санавиацией доставили в Киев.

Напомним, девочка получила травмы в аварии, которая произошла днем, 27 июля, неподалеку от села Дубина в Бродовском районе Львовщины.

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В результате ДТП телесные повреждения получил 60-летний водитель ВАЗ-2121. Водитель Lexus, 48-летний гражданин Франции, также получил серьезные травмы, но его жизнь вне опасности.

"Он решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву" и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом Renault", – поделился деталями аварии Геращенко.

По словам Геращенко, медики Бродской ЦРЛ оказали девочке первую помощь. Однако в районной больнице не оказалось необходимого диагностического оборудования и нейрохирургов, чтоб продолжать оказывать ей помощь в достаточном объеме, поэтому пациентку доставили в Киев.

Патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта "Жуляны" в Институт нейрохирургии.

"Состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи Института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение", – отметил замминистра.

Напомним, в Николаеве водитель автобуса "Рута" выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, в результате чего пострадали 9 человек.