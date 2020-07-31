Опыт и эффективность: Венедиктова объяснила, почему выбрала Пискуна в советники

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему решила взять бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в свои советники. Об этом она написала в Facebook.

"Самое ценное, что есть у человека, – это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, – он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо их надо брать сразу же из родильных домов", – пояснила Венедиктова.

Она подчеркнула, что Пискун работал генпрокурорам не на президентов, а на государство, как это делали врачи, учителя и правоохранители, и не надо их путать с политиками.

"…и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах, это "люди систем", которые работают на государство в рамках, установленных законом, исполняя свои функции. И не надо их путать с политиками", – написала генпрокурор.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Кроме того, Пискун является депутатом 5 и 6 созывов Верховной Рады.