Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. В ОБСЕ обеспокоены стрельбой

На Донбассе на протяжении дня, 31 июля, боевики два раза нарушили режим тишины в условиях перемирия.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, боевики применили автоматический станковый гранатомет около Водяного, а также стрелковое оружие возле Южного.

"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – сообщили в ООС.

Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет.

Тем временем, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе достижения договоренности о перемирии от 27 июля. Церетели призвал стороны конфликта соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций.

Об этом говорится в пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам Церетели, договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", – заявил он.

Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия на Донбассе, ведь достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия к соглашению.

По мнению Церетели, неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.