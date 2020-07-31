Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. В ОБСЕ обеспокоены стрельбой
На Донбассе на протяжении дня, 31 июля, боевики два раза нарушили режим тишины в условиях перемирия.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Как отметили в штабе, боевики применили автоматический станковый гранатомет около Водяного, а также стрелковое оружие возле Южного.
"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – сообщили в ООС.
Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет.
Тем временем, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе достижения договоренности о перемирии от 27 июля. Церетели призвал стороны конфликта соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций.
Об этом говорится в пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По словам Церетели, договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений.
"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", – заявил он.
Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия на Донбассе, ведь достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия к соглашению.
По мнению Церетели, неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта.
Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.