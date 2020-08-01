В поезде "Киев-Мариуполь" уголовник пытался изнасиловать женщину, которая ехала в купе с ребенком

Ночью 31 июля в поезде сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Правоохранители задержали злоумышленника в Киеве.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Мужчину, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, был задержан Национальной полицией Украины", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Ранее, он был трижды судим: в 1996 году – за угон автомобиля, в 1999 – за хулиганство, 2008 году – за кражу.

Об этом событии пострадавшая Анастасия Луговая рассказала в Facebook.

"Мужчина снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы он немного подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый человек с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь", – написала пострадавшая.

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Ей удалось вывести нападающего из купе. Она предложила ему выйти, "чтобы сын ничего не видел". Мужчина согласился и завел женщину в свое купе и заблокировал дверь на верхний замок.

"В купе на столе была разрезана дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невинной незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала – не проблема. Мужчина снял простыню и начал приставать. Но в то время мой сын начал плакать и звать меня", – рассказала Анастасия Луговая.

Она попросила уйти, чтобы успокоить сына. Нападающий согласился отпустить ее, но пригрозил, что если не вернется, "он ее найдет и будет хуже".

После этого женщина выбежала из купе, забрала сына и побежала к проводнице вагона.

"Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", – написала женщина.

Об инциденте было сообщили машинисту и начальнику поезда, после чего злоумышленник был задержан правоохранителями.

Анастасия Луговая до и после нападения

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что мужчине уже готовится подозрение.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям – нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", – написал Геращенко.

Напомним, 28-летний житель Волынской области систематически насиловал своего 13-летнего крестника, снимал это на видео и продавал отснятые материалы в Сети. Он был задержан, злоумышленнику грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.