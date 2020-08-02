Жертва насильника из поезда "Киев-Мариуполь" показала новое фото

Жертва ночного нападения в поезде "Киев-Мариуполь" Анастасия Луговая рассказала о своем состоянии спустя два дня после попытки изнасилования в поезде "Укрзализныци".

"Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!", – сообщила Луговая у себя в Facebook.

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать и сломал ей челюсть.

Мужчину задержали в Киеве и передали полиции. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что задержанный – трижды судимый уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения.