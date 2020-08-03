Мужчина, разгромивший пункт пропуска на Труханов остров, объяснил свои мотивы

Мужчина, который 1 августа разгромил систему пропуска на Труханов остров в Киеве, утверждает, что ее на этом месте быть не должно.

Злоумышленник объяснил свои действия тем, что по его мнению, система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости установлены там незаконно, рассказали на сайте Нацполиции Киева.

"Пьяному правонарушителю не понравилось оборудования автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом", – написали правоохранители.

По данным МВД Украины, правонарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия.

Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто дело по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, "хулиганство". Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ровно год назад в этот же день, 2 августа 2019 года, киевляни сняли, как обрушились перекрытия моста на Труханов остров.