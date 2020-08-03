Нападение в поезде "Киев-Мариуполь": преступник мог быть под действием наркотиков, – Геращенко

Мужчина, которого подозревают в нападении на женщину в поезде "Киев-Мариуполь", мог быть под воздействием наркотиков.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН.

"Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", – рассказал Геращенко.

Геращенко также напомнил, что подозреваемый уже был судим: за угон автомобиля, хулиганство и кражу.

Напомним, В поезде сообщением "Киев– Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Анастасия Луговая рассказала, что ночью 31 июля около трех часов ночи она проснулась от ударов по голове в купе поезда.

Мужчина, одетый лишь в трусы, схватил женщину за горло. Она начала кричать, от чего проснулся ее сын, который также начал кричать и просить не бить маму". Нападавший собирался ударить и ребенка, однако женщина пообещала выполнить его требования, и попросила не трогать сына. Женщина была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападавшего. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.