Мое купе – не моя крепость: в соцсетях обсуждают нападение на Анастасию Луговую

Инцидент произошел 31 августа в поезде "Мариуполь-Киев". О нем рассказала сама Анастасия Луговая в Facebook. Она детально описала ход событий. По ее словам, нападение произошло в три часа ночи, когда она с сыном спокойно спали в своем купе.

Мужчина (позже выяснилось, что это трижды судимый Виталий Рудзько) вломился к ней в купе, одетый только в трусы, прижал ее к полке и начал избивать. Когда ребенок Анастасии проснулся и начал кричать, Рудзько хотел ударить и его. Анастасия, чтобы защитить сына, пообещала сделать, что насильник попросит. Пока она успокаивала ребенка, Рудзько разделся полностью и гладил ее ноги. Потом они перешли в его купе, но ребенок снова проснулся. Под предлогом, что он перебудит весь вагон, Анастасия вернулась к сыну, с условием, что вернется, иначе Рудзько пообещал, что "будет хуже". Также в его купе был нож. Выбравшись из купе насильника, женщина схватила сына и они босиком побежали к проводнице, по дороге стуча в другие купе и пытаясь разбудить других пассажиров. Но никто не вышел. Помощь Настя смогла найти только в другом вагоне, где она уже вызвала начальника поезда, который дал распоряжение охранять насильника до того момента, как поезд прибудет в Киев. Но тот грозился дернуть стоп-кран и разбить окно.

Когда поезд прибыл в столицу, на перроне его уже встречали правоохранители, но вызвал их муж Анастасии, а не проводники.

Подробности о нападении

Позже, из поста подруги Анастасии, Маруси Ряпуловой, выяснились другие интересные подробности. Оказалось, что, когда Анастасии с сыном удалось сбежать от насильника и добраться до купе проводницы, та мирно спала. Когда ее разбудили, оказалось, что она не знает, что делать в ситуации, когда голый насильник бежит за кричащей и избитой женщиной по вагону. Поэтому Насте пришлось искать помощи в другом купе, где проводница уже не спала и вызвала начальника поезда. Но ситуация не разрешилась, более того, "пообщавшись с нападавшим, проводницы всерьез задумываются над тем, чтобы… вернуть мою подругу и ее сына в купе к нападавшему, потому что (барабанная дробь!) он заявляет, что они – его жена и сын! Настя, уже вытерпев столько ада, вместо того, чтобы просто выдохнуть, успокоить ребенка, хотя бы на секунду почувствовать себя в минимальной безопасности, почему-то вынуждена некоторое время убеждать проводников в том, что она не жена, и, что, даже, если бы была жена, странно было бы отправлять ее к человеку, который избивал ее не менее десяти минут кулаками по лицу", - пишет Маруся.

Но даже после того, как выяснилось, что Анастасия не жена нападавшему, проводницы и начальник поезда уговаривали ее "не сообщать в полицию о нападении, потому что "нас уволят, а у нас ребенок". Предлагают деньги за то, что она не будет заявлять (кстати, есть версия, что нападавший ехал зайцем, вот отсюда и рвение проводницы и начальника поезда "замять" историю). Настя отказывается. В Киеве поезд встречает наряд полиции, вызванный… (думаете, начальником поезда? Проводниками? Нет!) мужем Насти, который узнал о случившемся от самой же Насти под утро", - сообщает подруга женщины.

Но когда пострадавшая с ребенком обращаются в полицию, то вскрываются новые факты – судэкспертиза, по словам Маруси, проводится "на глазок".

"Да тут просто повреждение мягких тканей, ничего страшного", – говорят судмедэксперты Насте, у которой все больше и больше оплывает, и перекашивается лицо. И записывают в свои бумажки "легкие повреждения". Мы тащим Настю на КТ (в частном порядке), и оказывается, что "на глазок»" – все-таки не самая продвинутая технология, потому что не показывает, например, перелом челюсти, который теперь предстоит лечить моей подруге. Ок, теперь мы говорим уже не о "легких повреждениях" а о "повреждениях средней тяжести", - пишет подруга пострадавшей.

Также Анастасии пришлось пережить следственный эксперимент в вагоне поезда, где все случилось и… встречу с нападавшим. Они столкнулись с ним во дворе полицейского участка, когда "мирно курил на лавочке".

"Настенька, прости, я не хотел!", – чуть ли не насмешливо кричит он нам вслед. Потрясающе! Это вообще как???? Это вообще что???" – резюмирует подруга пострадавшей женщины.

Информацию о том, что проводники предлагали ей взятку, подтвердила и сама пострадавшая и ее муж в интервью "5 каналу".

"Помогли нам в соседнем вагоне. Там проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто", – рассказала Анастасия Луговая.

"Как потом оказалось, он ехал в этом поезде "зайцем". Это подтвердило то, что еще проводники не хотели, не вызвали полицию. Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких денег от него не приму. Только правосудие." А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, нас уволят с работы", – подчеркнул Владимир Захаренков, муж Анастасии Луговой.

Дело получило огласку в соцсетях. Не в последнюю очередь из-за того, что Анастасия Луговая работает в СМИ, на телеканале "Интер", у нее большая группа поддержки и получилось придать огласке произошедшее. Дело взял под контроль замминистра внутренних дел Антон Геращенко, он и сообщил подробности о напавшем на Настю.

Он же сообщил и что Виталия Рудзько отправили на два месяца за решетку по решению Соломенского районного суда.

Сама она продолжает держать в курсе происходящего с ней. И отмечает, что уже оказавшись дома и успокившись, сделала выводы, что это могло быть не первое нападение Виталия Рудзько на женщин в поезде. Но если он и правда ехал "зайцем", то найти его было практически невозможно.

Реакция "Укрзализныци"

Укрзализниця ограничилась извинениями. Никаких подробностей о том, какое наказание понесут проводники и начальник поезда, которые мало того, что пустили в вагон безбилетника, но еще и пытались прикрыть свою собственную некомпетентность, предлагая Насте взятку.

Член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко, которого неоднократно упоминали в постах, написал длинную отповедь, из которой следует, что он не один в наблюдательном совете, но "в стороне не остается" и "коммуницирует" с в.о. начальника железной дороги. Лещенко планирует направить обращение, чтобы "Укрзализныця" инициировала служебную проверку действий проводников и начальника поезда.

По информации Лещенко, сейчас операционное управление УЗ изучает вопрос, с юридической точки зрения эта ситуация подпадает под определение "несчастного случая", который покрывает страхование, или это должно трактоваться как "умышленные действия".

"Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай", - добавил он.

Член Наблюдательного совета также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году. Добавляет, что восстановление этого подразделения - это компетенция не УЗ, а народных депутатов. А все самое интересное он уже рассказал в стриме на Youtube, который никто не смотрел.

Еще один скандал

Скандал с "Укразлизныцей" в итоге породил еще один. Некто Тарас Писаржевский, у которого в профиле написано, что он работает в Верховной Раде, написал издевательский пост (сейчас он скрыт или удален) о том, что зря, что на месте Анастасии Луговой не оказалась телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK.

После огласки он написал еще один пост, в котором "извинился" и пообещал больше таких постов не писать.

Сама Наталья Влащенко заявила, что подаст в суд.

А знакомые Анастасии отмечают, что в силу поднявшегося шума из-за нападения, им часто пишут люди, которые считают, что или Настя сама виновата (особенно часто всплывает якобы незакрытая дверь в купе), или же считающие, что она "заслужила" избиение из-за места своей работы.

Сейчас у Виталия Рудзько взяли кровь на экспертизу. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко считает, что он мог быть под воздействием наркотиков, когда напал на Анастасию на глазах ее ребенка. "Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", – рассказал Геращенко.

Также по факту нападения Виталия Рудзько на Анастасию Луговую в поезде следователи начали два уголовных производства - по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.