Перемирие на Донбассе: за день было два обстрела позиций ВСУ

Украинские военные продолжают соблюдать режим тишины на Донбассе, но 3 августа позиции ВСУ были дважды обстреляны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Cитуация на Донбассе остается под контролем. Однако в течение дня произошли два обстрела со стороны врага.

"В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки", – говорится в сообщении.

На остальных участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Украинские военные не открывали ответный огонь. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

На Донбассе на протяжении дня, 31 июля, боевики тоже два раза нарушили режим тишины в условиях перемирия.