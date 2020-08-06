Тишина на Донбассе: боевики один раз нарушили режим

5 августа боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неприцельный обстрел из подствольного гранатомета зафиксировали вблизи Шумов. Украинские военные огонь не открывали.

"С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сообщили в штабе.