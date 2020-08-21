Адаптуватися, щоб рухатися швидше. Не роки, а дні

Знадобилося два дні, щоб школа КМДШ «прийшла» до кожного нашого учня додому. В мережі вже три школи у двох містах — Києві та Львові, усім командам довелося миттєво трансформуватися. Час на адаптацію вимірювався годинами:

Зміна розкладу, форматів уроків.

Створення віртуальних класів, груп на платформі MS Teams.

Підготовка вчителів та психологічне налаштування команд на новий вид взаємодії.

Відеоінструкції, роз'яснення для усіх.

Це і ще багато кроків було зроблено, щоб на початку карантину, вже в понеділок на першому уроці діти зустрілися з педагогами у віртуальному просторі. Дуже допомагало те, що ми і в звичайному режимі роботи постійно оновлюємо, доповнюємо наші програми, тож вчителі КМДШ відкриті до змін.

Коли пройшла ейфорія від нових вражень і стало відомо, що карантин — це надовго, онлайн освіта почала видозмінюватися знову і прилаштовуватися до вимог дітей кожного віку, до викладання конкретного предмету. Це було зовсім непросто, бо потребувало ще й якісної взаємодії учень-вчитель-батьки.

Що кажуть батьки?

По закінченню онлайн навчання для удосконалення формату потрібен був конструктивний зворотній зв'язок від усіх учасників процесу. Результати нас не здивували:

Лідія Білас, співзасновниця мережі шкіл КМДШ

65% наших батьків задоволені тим, як навчалися їхні діти онлайн;

5% — помітили, що діти взагалі не могли навчатися дистанційно;

30% — загалом задоволені, але відзначали моменти, які варто змінювати.

Серед основних викликів дистанційного навчання батьки відзначили: тривалий час проведення перед монітором/в гаджетах, складність концентрувати дітям увагу, технічні труднощі, залученість дорослих в процес навчання.

Десь аналогічні пропорції у відповідях учнів. Більшість готові навчатися онлайн, дуже цікаво, головне, щоб цей період був обмежений і поєднувався з навчанням у стінах школи.

Серед вчителів більше 70% задоволені форматом реалізації навчання за час карантину і співпрацею з дітьми. Планують провести очні академічні моніторинги для оцінки ефективності такого навчання з основних предметів.

І діти, і вчителі скаржилися на втому, що наростала до кінця семестру і велику потребу у «живому» спілкуванні у шкільному просторі.

Новизна завжди на перетині

Онлайн чи офлайн?

Вже очевидно, що жоден формат самостійно не закриє потреб сучасного покоління учнів та умов, в яких ми опинилися. Близьке майбутнє на перетині — це змішана/гібридна форма навчання у різних, залежних від потреби і віку дитини, співвідношеннях.

Менторство, наставництво, формаційна частина, обмін досвідом, вибудовування соціальних ролей залишаться за індивідуальним контактом вчитель-учень. Онлайн навчання, у свою чергу, якісно і дуже широко може закрити розрив в навиках і знаннях, які створюють сучасні технологічні та інформаційні тренди: віртуальна та доповнена реальність, гейміфікація, хмарні технології, світ без кордонів з власної квартири, доступ до усіх світових освітніх платформ, адаптивне та індивідуалізоване навчання, BIG data тощо.

Обираючи між першим та другим, ми втрачаємо переваги відкинутого, бо новизна завжди на перетині й в поєднанні.

Ми командою прийняли рішення, незважаючи на непростий рік та фінансові виклики, таки закінчити будівництво двох нових шкіл КМДШ, і у вересні 2020 року готові до зустрічі з дітьми у інноваційних просторах у Києві та у Львові. Зараз дуже активно триває вступна кампанія у нові школи. Попри те також активно працюємо над навчальною платформою для онлайн-навчання та трьома різними сценаріями старту освітнього процесу.

КМДШ - це українська мережа приватних шкіл повного дня. Головна мета школи полягає в тому, щоб учень отримав достатньо знань, досвіду, впевненості та приймав рішення на основі цінностей для того, щоб робити власний вибір та творити своє майбутнє.