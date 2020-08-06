«Первый Деловой телеканал» обновился

Для читателя сайт получился новым, но в то же время с узнаваемыми корпоративными цветами и общей структурой.

Как отметили сами сотрудники редакции – все для того, чтобы читателям «Первого Делового телеканала» было удобнее читать самые свежие и актуальные новости, а также качественную аналитику. Ведь сам сайт изначально не был новостным, а предполагал подачу деловых и экономических новостей, которые были бы полезны в первую очередь деловым людям и бизнесменам.

Новый дизайн адаптивный, что позволит читателям активно и в полную силу использовать свои мобильные устройства и иметь доступ практически ко всем функциям в любой точке мира.

В процессе редизайна учитывался опыт лидеров рынка СМИ, пожелания читателей, результаты опросов, исследований фокус-групп и тестирований.

Изменения вводились поэтапно, чтобы не нарушать работы системы и не терять своего читателя, который привык начинать утро с деловых новостей.

Не пропустите теперь самые свежие и актуальные новости в Украине и в мире на «Первом Деловом телеканале».