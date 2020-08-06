В Николаевском порту хранили тысячи тонн селитры, но ее уже убрали

В Николаевском морском порту сообщили, что в 2018 году находилось более 3,2 тысяч тонн аммиачной селитры, но ее вывезли из порта в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Действительно, в сентябре 2018 судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачнойю Выгрузки судна осуществлялось на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018", – сказано в сообщении.

В порту добавили, что остатков селитры аммиачной, которую выгрузили из "Тузлы", в порту уже нет.

BBC-Украина со ссылкой на местных активистов сообщает, что в феврале 2019 года селитра еще была в порту.

Фото:Татьяна Локацкая Facebook

Товар везли из грузинского порта Поти, а сама селитра была из Казахстана. Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что селитра просрочена. Куда отвезли селитру – неизвестно.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Порт столицы Ливана уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, в частности, селитры.

После взрыва в порту Бейрута город определили как зону масштабного бедствия. На данный момент известно о 135 убитых и 5000 раненых.