Статистика коронавируса в Украине на 7 августа: сразу два антирекорда
По состоянию на 7 августа в Украине зафиксировано 1453 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины
Общее количество подтвержденных случаев достигло 78 261, из них 1 852 скончались (+33 за сутки), 43 055 пациентов выздоровели (+531). Таким образом, продолжают болеть 33 354 человека.
За сутки больше всего новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ровенской (100) областях.
Также за сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев за все время пандемии. Предыдущие рекордные значения были 17 июня и 6 августа, в эти дни умер 31 пациент с COVID-19.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 572 заболевших (+152 за сутки);
– Киев – 9 178 (186);
– Ровенская – 6 638 (100);
– Черновицкая – 6 477 (94);
– Закарпатская – 5 615 (76);
– Ивано-Франковская – 5 426 (131);
– Волынская – 4 162 (54);
– Харьковская – 4 527 (146);
– Киевская – 3 058 (78);
– Одесская – 3 904 (156);
– Тернопольская – 3 212 (35);
– Винницкая – 2 932 (34);
– Житомирская – 2 064 (28);
– Днепропетровская – 1 508 (16);
– Хмельницкая – 1 286 (29);
– Черкасская – 975 (6);
– Донецкая – 945 (4);
– Черниговская – 965 (28);
– Запорожская – 895 (5);
– Кировоградская – 714 (1);
– Николаевская – 682 (16);
– Сумская – 636 (42);
– Полтавская – 489 (12);
– Херсонская – 255 (13);
– Луганская – 146 (11).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня (1109), 30 июля (1197) 5 августа (1271) и 6 августа (1318).