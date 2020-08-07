Статистика коронавируса в Украине на 7 августа: сразу два антирекорда

По состоянию на 7 августа в Украине зафиксировано 1453 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины

Общее количество подтвержденных случаев достигло 78 261, из них 1 852 скончались (+33 за сутки), 43 055 пациентов выздоровели (+531). Таким образом, продолжают болеть 33 354 человека.

За сутки больше всего новых больных обнаружили в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), и Ровенской (100) областях.

Также за сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев за все время пандемии. Предыдущие рекордные значения были 17 июня и 6 августа, в эти дни умер 31 пациент с COVID-19.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 572 заболевших (+152 за сутки);

– Киев – 9 178 (186);

– Ровенская – 6 638 (100);

– Черновицкая – 6 477 (94);

– Закарпатская – 5 615 (76);

– Ивано-Франковская – 5 426 (131);

– Волынская – 4 162 (54);

– Харьковская – 4 527 (146);

– Киевская – 3 058 (78);

– Одесская – 3 904 (156);

– Тернопольская – 3 212 (35);

– Винницкая – 2 932 (34);

– Житомирская – 2 064 (28);

– Днепропетровская – 1 508 (16);

– Хмельницкая – 1 286 (29);

– Черкасская – 975 (6);

– Донецкая – 945 (4);

– Черниговская – 965 (28);

– Запорожская – 895 (5);

– Кировоградская – 714 (1);

– Николаевская – 682 (16);

– Сумская – 636 (42);

– Полтавская – 489 (12);

– Херсонская – 255 (13);

– Луганская – 146 (11).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.