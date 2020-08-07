В Польше осудили 16 махинаторов, которые торговали приглашениям для граждан Украины

"Суд в Перемышле приговорил к условным срокам лишения свободы от 6 месяцев до 1 года и штрафу 16 членов организованной преступной группы, которая через подставных лиц "приглашала" граждан Украины в Польшу, благодаря чему они получали визы и могли въехать на территорию Европейского Союза", - говорится в сообщении.

По словам майора Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, группой руководил 55-летний житель польского города Ярослав, который вербовал своих знакомых "приглашать" украинцев. На основании фиктивных приглашений украинцы получали визы, а затем въезжали в ЕС.

Много денег за свои услуги не брали. Подставные "гостеприимные хозяева" довольствовались малым – 50 злотыми, а в некоторых случаях алкоголем и закуской.

По словам майора Пикор, жители Подкарпатья, которые участвовали в незаконной схеме, перед внесением соответствующих ходатайств в воеводское управление, открывали банковские счета, на которые руководитель группы перечислял примерно 15 тысяч долларов, что должно было подтверждать наличие средств на покрытие расходов на проживание иностранца в Польше.

Готовые приглашения продавали гражданам Украины за сумму от 1 до 2 тыс. злотых. Благодаря этой схеме около 150 граждан Украины получили визы, а потом въехали на территорию Польши и в Чехию. Всего по этому делу проходят 22 гражданина Польши.