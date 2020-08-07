Укрзализныця возобновляет движение 14 пригородных поездов в пяти областях

Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, с 7 августа 2020 года по региональному филиалу "Южная железная дорога" возобновится курсирование таких ежедневных пригородных поездов: №6677 Харьков-Пассажирский-Зачепиловка (расписание движения: 18:40-21:44) и №6678 Зачепиловка-Харьков-Пассажирский (расписание движения: 06:09-09:29).

Также с 7 августа по региональному филиалу "Одесская железная дорога" будет возобновлено движение поездов №6632 Гайворон-Винница (расписание движения: 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и №6631 Винница-Гайворон (расписание движения: 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

С 10 августа по этому же филиалу будет возобновлено ежедневное курсирование поездов №6704 Херсон-Снигиревка (расписание движения: 20:20-21:25) и №6703 Снигиревка-Херсон (расписание движения: 22:30-23:50).

По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа возобновляется курсирование следующих ежедневных пригородных поездов: №6502 Попасная-Северск (расписание движения: 03:44-05:24), №6501 Северск-Попасная (06:40-08:20); №6504 Попасная-Северск (13:00-14:40); №6503 Северск-Попасная, (15:40-17:20); №6955 Волноваха-Камыш-Заря (07:22-09:54); №6956 Камыш-Заря - Волноваха (12:48-15:24); №6957 Волноваха - Камыш-Заря (18:54-21:11) и №6958 Камыш-Заря-Волноваха (02:50-05:10).

Отметим, Укрзализныця с 31 июля возобновила курсирование 17 региональных поездов. По железной дороге теперь можно добраться в города Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.

С 7 августа в региональных поездах, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Продажа проездных документов на все места в поезде (раньше было на 50%) стала возможной после соответствующих решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.