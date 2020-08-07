Белорусские власти должны уважать права журналистов и СМИ,- НСЖУ

“Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время" белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации”, - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ", - сообщил глава союза. И отметил: “Выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма".

По словам главы НСЖУ, о случившемся будет проинфомирована Европейская федерация журналистов, а также другие международные ороганизации.

"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - написал Томиленко.

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Минске правоохранительные органы задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время". Задержаны три человека: украинцы Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также корреспондент из Санкт-Петербурга Юрий Боронюк.

Накануне канал “Настоящее время” вел репортаж о несостоявшемся митинге оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.