Была информация, что планируют "сверлиться": журналист заявил о "прослушке" у себя дома

Журналист-расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства. Он вызвал полицию.

Об этом Михаил Ткач написал в своем Facebook.

По его словам, недавно он получал предупреждения о том, что его деятельность раздражает чиновников.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", – заявил Ткач.

Он добавил, что вызвал сотрудников полиции и ожидает следственно-оперативную группу.

В списке расследований Ткача – нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в госрезиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и многие другие.