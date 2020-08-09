Олимпийскую чемпионку Яну Клочкову обокрали в день рождения

Олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в ее день рождения.

Об этом сообщил друг спортсменки, бизнесмен Андрей Нагорный на своей странице в Facebook.

"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне!", – сообщил Нагорный.

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Что именно было украдено, Нагорный не рассказал.

7 августа Клочковой исполнилось 38 лет.

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