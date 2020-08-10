Статистика коронавируса в Украине на 10 августа: зафиксировано более тысячи новых случаев

По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерли 1922 пациента с коронавирусом (25 за последние сутки), выздоровели 44 359 человек (+387).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 981 заболевших (130 за сутки);

– Киев – 9564 (66);

– Ровенская – 6923 (83);

– Черновицкая – 6777 (108);

– Закарпатская – 5809 (44);

– Ивано-Франковская – 5797 (121);

– Харьковская – 4901 (117);

– Волынская – 4327 (45);

– Киевская – 4230 (65);

– Одесская – 4197 (21);

– Тернопольская – 3324 (35);

– Винницкая – 2985 (11);

– Житомирская – 2154 (23);

– Днепропетровская – 1571 (24);

– Хмельницкая – 1368 (22);

– Черкасская – 1036 (14);

– Донецкая – 976 (1);

– Черниговская – 1024 (10);

– Запорожская – 953 (16);

– Кировоградская – 724 (3);

– Николаевская – 716 (11);

– Сумская – 699 (31);

– Полтавская – 497 (3);

– Херсонская – 269 (2);

– Луганская – 155 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.