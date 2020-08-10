В Киеве аферисты присвоили помещение полицейского участка

В столице Украины мошенники при помощи подделки документов завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, в помещениях, которыми завладели злоумыленники, размещены комнаты участковых инспекторов.

В частности, сообщается, что Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью свыше 3 млн гривен, которые мошенники присвоили "на основании поддельных документов".

Таким образом местной прокуратурой было направлено в суд исковое заявление "о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество".

"В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, уже наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", – отметили в ведомстве.

Как рассказали в прокуратуре изданию "ВВС-Украина", преступники действовали по распространенной схеме: – подделывали решение суда об изменении владельца имущества.

"На самом деле такой суд никогда не заседал и такого решения не принимал. Далее на основании этого поддельного решения суда вносят изменения в реестре недвижимости о том, что собственником помещения является уже не город Киев. Затем, по возможности, злоумышленники пытаются помещения перепродать или передать его в ипотеку", – пояснили журналистам ВВС в прокуратуре.

Как рассказали сотрудники прокуратуры, они мониторили судебные решения и обнаружили, что помещение общины передали кому-то в собственность даже без участия, КГГА: "Мы установили, что юридически право собственности на это помещение принадлежит уже не территориальной общине Киева, а физическим лицам".

В ведомстве добавили что ранее по схожей схеме пытались украсть помещения амбулатории в Соломенском районе Киева.

Напомним, 9 правоохранителей приказано уволить после переаттестации сотрудников полицейского отделения в Кагарлыке, где изнасиловали женщину.