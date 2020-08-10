Укрзализныця восстановила движение поездов на Прикарпатье и Буковину

С 13 августа Укрзализныця возобновляет курсирование поездов на Прикарпатье и Буковину, назначив еще два поезда дальнего следования: №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев и №118 / 117 Черновцы - Киев.

Об этом сообщается на сайте компании.

Поезд №43 / 44 Ивано-Франковск -Киев – с 15 августа будет курсировать из Ивано-Франковска через день по нечетным датам. Из Киева – с 16 августа, через день по четным датам.

Поезд №118 / 117 Черновцы - Киев – отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на поезда можно будет скоро приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Укрзализница напоминает, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним, Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

С 7 августа в региональных поездах, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Продажа проездных документов на все места в поезде (раньше было на 50%) стала возможной после соответствующих решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.