Кориневич: большинство жителей "ЛДНР" и Крыма не привлекут к ответственности после деоккупации

95% жителей ныне оккупированных территорий Украины не понесут какого-либо уголовного наказания после деоккупации.

Об этом заявил глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич, пишет РБК-Украина.

Он уточнил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях однозначно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто – понести наказание.

В частности, учитель или медсестра, по словам Кориневич, не должны привлекаться к ответственности.

"По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", – отметил он.

Кроме того, по его словам, концепция предусматривает также люстрацию топ-чиновников в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.

Недавно в Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.

Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.