Кориневич: большинство жителей "ЛДНР" и Крыма не привлекут к ответственности после деоккупации
95% жителей ныне оккупированных территорий Украины не понесут какого-либо уголовного наказания после деоккупации.
Об этом заявил глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич, пишет РБК-Украина.
Он уточнил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях однозначно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто – понести наказание.
В частности, учитель или медсестра, по словам Кориневич, не должны привлекаться к ответственности.
"По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", – отметил он.
Кроме того, по его словам, концепция предусматривает также люстрацию топ-чиновников в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.
Недавно в Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.
Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.