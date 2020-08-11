Установка системы видеонаблюдения: преимущества и особенности

Особенности установки видеокамер

Определение проблемных и важных зон позволяет грамотно спланировать монтаж системы наблюдения. Офисные помещения условно делятся на несколько зон. Необходимость в камерах определяет исключительно владелец компании или помещений. Дополнительно обсуждается функционал системы.

Установка видеонаблюдения необходима в следующих зонах:

Вход. Ресепшен считается одной из самых небезопасных зон. Посетители, которые слишком долго ждут нужного сотрудника, склонны к агрессии. Обезопасить персонал и клиента позволяют две камеры, одна из которых нужна для распознавания лиц. Коридоры. К зонам с активным перемещением людей относятся холлы лифта и лестничные клетки. Благодаря наблюдению за посетителями и сотрудниками можно отслеживать их передвижение во время рабочего дня. Широкоугольные камеры подходят для этого лучше всего. Места хранения бумаг и активов. Наблюдение за важной зоной необходимо для обеспечения конфиденциальности данных клиента или компании. Камеры позволяют отслеживать недобросовестных сотрудников или посетителей, которые пришли в офис с недобрыми намерениями.

Устанавливать видеонаблюдение в рабочей зоне нужно в тех случаях, когда в состав персонала входят более 10 человек. Отслеживать работу большого количества сотрудников без использования дополнительного оборудования невозможно. Монтаж системы наблюдения будет весьма кстати.

Рекомендуется защищать окна или другие возможные места проникновения с улицы. Монтаж камер с датчиками движения послужит отличной альтернативой. Информация о наличии систем видеонаблюдения также позволяет избежать неприятных ситуаций.

Преимущества видеонаблюдения

Бытует мнение, что камеры видеонаблюдения нужны исключительно руководству. Однако это не так. Система наблюдения обеспечивает сохранность личных вещей сотрудников, быстрое решение конфликтных ситуаций с клиентами и присмотр за рабочим процессом.

Монтаж видеонаблюдения не менее привлекателен для руководителей. Причин для этого несколько:

Контроль работы сотрудников. Наблюдение за рабочим процессом позволит определить профессионализм и надежность персонала. Благодаря камерам удастся определить нечистого на руку курьера или хитрую уборщицу. Обеспечение безопасности. Компании, которые имеют дело с ценными документами, должны быть уверены в их сохранности. Наблюдение за сейфами и другими хранилищами позволит предупредить кражу бумаг. Быстрое решение конфликтных ситуаций. В случае возникновения неприятных инцидентов, у руководителя всегда будет доказательство правоты организации. Главное – предупредить о съемке сотрудников и клиентов (таблички “Ведется видеонаблюдение” достаточно).

Охранная система видеонаблюдения необходима в больших офисных центрах, поскольку от этого зависит безопасность арендаторов и сохранность имущества владельцев. Видеонаблюдение также устанавливают компании, которые работают с важными бумагами и хранят ценные вещи.

Характеристики систем видеонаблюдения

Система состоит из специального оборудования и коммуникаций. Беспрерывное видеонаблюдение позволяет контролировать работу сотрудников и наблюдать за агрессивно настроенными клиентами. От характеристик системы также зависит удобство использования.

Установка видеонаблюдения начинается с составления проекта. Для проектирования необходимо определить перечень функций, которые будут выполняться в дальнейшем. Видеокамеры, оборудованы встроенным детектором движения, позволяют вести видеозапись только после обнаружения движения.

Для того, чтобы определится с выбором, типом системы, и возможности реализации лучше обращаться к специалистам, которые имеют хороший опыт в этой сфере. По ссылке https://www.usm1.com.ua/cctv-systems/ можно обратится к компании, занимающейся установкой видеонаблюдения уже целых 27 лет.

Записанные данные должны быть высокого качества. Система, которая оборудована функцией распознавания лиц или определения автономеров, поможет предъявить весомые доказательства в случае возникновения спорных вопросов. По этим причинам экономить на качестве видеокамер и регистраторов не рекомендуется.

Способ хранения данных влияет на удобство использования системы. Облачные хранилища должны быть хорошо защищены от посторонних и обладать достаточным объемом памяти. Доступ к архиву будет ограниченным, только руководитель сможет его регулировать.