Раздвижные межкомнатные двери: правила выбора и преимущества

Межкомнатные двери есть во всех квартирах, и чаще всего они ассоциируются с распашными моделями. Но что делать, если места в комнате катастрофически мало, а зонировать пространство нужно? Тут-то и пригодятся раздвижные межкомнатные двери. Мы подготовили простые советы, которые помогут определиться с типом раздвижной конструкции и особенностями ее монтажа.

Раздвижные межкомнатные двери сдвигаются вдоль стены и остаются либо открыто висеть на ней, либо прячутся за различными декоративными элементами. Однако при кажущейся легкости конструкции таких дверей нужно иметь в виду следующие особенности.

1. Ширина двери должна быть больше дверного проема на 10 см.

Поскольку дверь, изготовленная ровно по размеру дверного проема, в раздвижном варианте неплотно закрывает проем, нужно дверное полотно увеличить. Это делается, чтобы не оставалось большой щели между проемом и дверью для лучшей звуко- и теплоизоляции.

2. Высота раздвижной двери должна равняться высоте дверного проема.

Обычно такую дверь ставят на верхнюю рельсу, поэтому дверь должна быть достаточно высокой, чтобы полностью перекрыть дверной проем.

3. Поверхность двери должна быть максимально плоской.

Никаких выступов – штапиков, резных и рельефных элементов, чтобы ничего не мешало открыванию двери, и щель между полотном и проемом была небольшой. В противном случае зазор будет большим, а значит, дверь будет не так плотно прилегать, и все звуки и шум будут слышны в изолируемом пространстве.

4. Отсутствие плинтуса и порожка.

Любые выступы на полу внизу помешают плавному ходу двери. Если есть возможность убрать порожек совсем – лучше так и сделать, либо сделать плинтус очень тонким, и тогда он не помешает движению двери.

5. Материал двери влияет на качество шумоизоляции.

Лучшие звукоизоляционные качества у дерева, поэтому если цель не просто зонировать пространство, а изолировать его – лучше отдать предпочтение дереву. Если нужно просто ограничить пространство – стекло будет отличным выбором.

Преимущества раздвижных дверей

Самое главное – экономия пространства. Распашная дверь съедает много пространства – как минимум, нужно дополнительное место, куда будет открываться дверь. Прелесть же раздвижной двери в том и состоит, что она никуда не распахивается, а задвигается.

Раздвижные перегородки помогают отграничить пространство ровно там, где это нужно. К примеру, вы живете в небольшой квартире, где сложно найти уголок для уединения. Однако это с легкостью решает установка раздвижной двери: ее всегда можно закрыть и отгородиться от домашних, чтобы сконцентрироваться в импровизированном рабочем кабинете.

Еще одно преимущество такой двери – безопасность. Раздвижная дверь не захлопнется перед вашим носом от сквозняка, ночью вы не натолкнетесь на ребро открытой двери, а значит, не будете травмированы, что особенно важно в семьях с маленькими детьми. Верхняя рельса, по которой ездит дверь, никак не мешает проходу и не создает дополнительных препятствий для ходьбы.

Если вы ищете раздвижные двери в Киеве, советуем обратиться в «Центр дверей», где вам помогут с замерами, выбором и установкой межкомнатных раздвижных дверей.