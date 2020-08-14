Статистика коронавируса в Украине на 14 августа: очередной антирекорд – 1 732 зараженных
По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 592 зараженных).
Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).
C начала эпидемии общее количество зараженных COVID-19 украинцев достигло отметки в 87 872 человек.
С начала эпидемии умерло 2 011 человек (прирост + 19 за сутки). Выздоровели 46 216 пациентов. Болеет 39 645 человек (+ 1 713).
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (205), Львовской (184), Ивано-Франковской (143), Черновицкой (154) и Одесской (160) областях, а также в Киеве (158).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 11 658 заболевших (184 за сутки);
– Киев – 10 160 (158);
– Ровенская – 7326 (120);
– Черновицкая – 7264 (154);
– Ивано-Франковская – 6320 (143);
– Закарпатская – 6080 (71);
– Харьковская – 5583 (205);
– Одесская – 4732 (160);
– Волынская – 4529 (58);
– Киевская – 4429 (52);
– Тернопольская – 3538 (49);
– Винницкая – 3129 (43);
– Житомирская – 2333 (67);
– Днепропетровская – 1658 (28);
– Хмельницкая – 1514 (46);
– Черниговская – 1154 (47);
– Черкасская – 1092 (25);
– Донецкая – 1049 (22);
– Запорожская – 1038 (28);
– Николаевская – 770 (15);
– Кировоградская – 739 (6);
– Сумская – 783 (29);
– Полтавская – 533 (17);
– Херсонская – 290 (4);
– Луганская – 171 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Отметим, Министерство здравоохранения Украины 13 августа сообщило о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004.