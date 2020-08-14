Статистика коронавируса в Украине на 14 августа: очередной антирекорд – 1 732 зараженных

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 592 зараженных).

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).

C начала эпидемии общее количество зараженных COVID-19 украинцев достигло отметки в 87 872 человек.

С начала эпидемии умерло 2 011 человек (прирост + 19 за сутки). Выздоровели 46 216 пациентов. Болеет 39 645 человек (+ 1 713).

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (205), Львовской (184), Ивано-Франковской (143), Черновицкой (154) и Одесской (160) областях, а также в Киеве (158).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 658 заболевших (184 за сутки);

– Киев – 10 160 (158);

– Ровенская – 7326 (120);

– Черновицкая – 7264 (154);

– Ивано-Франковская – 6320 (143);

– Закарпатская – 6080 (71);

– Харьковская – 5583 (205);

– Одесская – 4732 (160);

– Волынская – 4529 (58);

– Киевская – 4429 (52);

– Тернопольская – 3538 (49);

– Винницкая – 3129 (43);

– Житомирская – 2333 (67);

– Днепропетровская – 1658 (28);

– Хмельницкая – 1514 (46);

– Черниговская – 1154 (47);

– Черкасская – 1092 (25);

– Донецкая – 1049 (22);

– Запорожская – 1038 (28);

– Николаевская – 770 (15);

– Кировоградская – 739 (6);

– Сумская – 783 (29);

– Полтавская – 533 (17);

– Херсонская – 290 (4);

– Луганская – 171 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины 13 августа сообщило о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004.