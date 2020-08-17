Олег Хороший: создает детство, о котором сам мечтал

«Помню как все начиналось в далеком 2009 году с маленькой одесской команды из 3 человек в съемном офисе и переросло в огромную структуру под названием STAR TIME GROUP!», – делится воспоминаниями основатель группы компаний.

В 2009 году Олег Хороший создает продюсерский центр «STAR TIME» в Одессе и становится первооткрывателем такого понятия как «детский шоу-бизнес». В 2012 году создает детский развивающий летний лагерь «STAR TIME» и, вскоре, открывает сеть частных детских садов «HAPPY TIME». Cегодня, спустя 11 лет, бизнесмен Олег Хороший дает большое интервью Евгению Черняку для программы «BIG MONEY».

«На протяжении этих 11 лет мы работаем как единый механизм, создаем качественный продукт и не даем себе права на ошибку», – утверждает Олег Хороший. "У меня очень крутой бизнес: он всегда разный, он живет, он атмосферный, интересный, системный, но не монотонный".

Генеральный директор талант-центра «STAR TIME», основатель летнего развивающего лагеря на берегу Черного моря, соучредитель сети детских садов «HAPPY TIME» - помимо этих регалий еще проведений масштабных премий, создание мюзиклов, проектов, организаций концертов и т.д.

Несмотря на многолетний опыт и практику, бизнесмен не перестает обучаться самостоятельно и обучает свою команду. Он утверждает, что сотрудники его группы компаний – команда супергеров, которая работает четко и слаженно, как единый механизм. Талант-центр «STAR TIME» готовит артистов шоу-бизнеса, сеть детских садов «HAPPY TIME» – растит творческое поколение и дарит счастливое детство, лагерь «STAR TIME» на берегу Черного моря – делает отдых детей и подростков незабываемым.

- «Наша цель – сделать детей счастливыми. Счастливый ребенок – тот, который может сам выбрать свою профессию, чувствовать себя в жизни уверенно и комфортно. Мы растим уверенных в себе детей, лидеров. Их успехами гордятся родители. И я горжусь нашими воспитанниками – детского сада, талант-центра, лагеря. Вообще, мне моя работа доставляет огромное удовольствие. Этот позитив качественно влияет на нашу компанию», – говорит Олег Хороший.

Цели, поставленные 10 лет назад, бизнесмен осуществил в полном объеме. Теперь впереди новые стратегические планы и взрывные бизнес-идеи – Олег Хороший планирует открыть Всеукраинскую сеть частных детских садов «Happy Time» и летний лагерь «WOOD CAMP»!

Бизнесмен из Одессы стал героем проекта BIG MONEY и был назван Евгением Черняком «самым молодым миллионером в Украине». Его активы оцениваются в $10 000 000.

Полное интервью можно посмотреть: