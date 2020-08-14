На Западной Украине фиксируют аномальное количество ядовитых змей

В западных областях страны специалисты наблюдают настоящее нашествие ядовитых змей в связи с погодными условиями в этом году: с начала августа от укусов гадюк в регионе пострадали уже четыре человека.

Об этом сообщается в репортаже "Общественного", со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при Ивано-Франковской ОГА.

"В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году уже 16. Если в июле было 8, то за 10 дней августа мы имеем уже 4 случая. Есть тенденция к росту", – рассказала глава Центра Лидия Синюта. По словам специалистки, змеи начинают активизироваться в первую очередь из-за жаркой погоды.

"Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, – условия для увеличения количества укусов", – пояснила чиновница.

Сотрудница ОГА, в качестве типичного примера, привела недавний инцидент: "Шестого августа после укуса змеи 70-летнюю жительницу Прикарпатья госпитализировали в Надвирнянскую районную больницу. В этом году это уже 13-й такой случай на Ивано-Франковщине".

Грибникам и туристам, которые собираются отправиться в горы или в лес, эксперты рекомендуют надевать одежду и обувь, которая плотно закрывает кожу.

Как мы сообщали раннее, из-за потепления в этом году змеи рано вышли мз зимней спячки и в поисках пищи добрались даже до больших городов.