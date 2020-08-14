Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Национальным историко- мемориальным заповедником "Бабий Яр" приступил к работе над аудиоинсталляцией, которая позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году, сообщает УНИАН.

Аудиоинсталляцию откроют в День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября.

Частично аудиоинсталляцию разместят на Дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику "Менора") и на площади у памятника "Менора".

Генеральный директор Мемориального центра Макс Яковер поясняет: "Мы хотим обратить внимание людей на это необычное место. Аудиоинсталляция впоследствии станет частью современного музея мирового уровня, который мы строим. Наша задача – сделать этот музей частью мирового мемориального наследия, достойного памяти погибших".

Для аудиоинсталляции будет использована многоканальная система, которая с помощью различных звуковых сцен позволит посетителям заповедника ощутить, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

"Аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции, – рассказал звукорежиссер, автор идеи и концепции аудиоинсталляции Максим Демиденко. – Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство".

Для работы над созданием аудиоконтента был приглашен украинский композитор и режиссер Сергей Круценко, который также был техническим консультантом проекта завершения строительства и реконструкции Театра на Подоле.

"Бабий Яр – территория сакрального. Это выдвигает определенные требования к нашей работе со звуковым контентом. Наша цель – пробудить эмпатию, сочувствие через музыку и звуки, чтобы вся звуковая картина свидетельствовала о прошлом и через язык настоящего устремлялась в будущее, – говорит Сергей Круценко. – Мы опираемся на украинскую и еврейскую музыкальные традиции. Речь идет не только о музыкальных композициях, но и об объединении различных видов музыкального искусства – поэзии, мелодекламации – чтении высокой поэзии с музыкальным сопровождением и т.д.".

В рамках аудиоинсталляции посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей. Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра "Бабий Яр". И каждый час будет слышен особый звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Напомним, благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.