Статистика коронавируса в Украине на 15 августа: очередной антирекорд – 1 847 зараженных

По состоянию на утро субботы, 15 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 847 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 732 зараженных, а 13 августа – 1 592). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За этот период зафиксировали 33 летальных случаев (днем ранее – 19), выздоровели 633 пациента (днем ранее 581).

С начала эпидемии COVID-19 в стране – 89 719 заболевших, 2044 умерших, 47 430 выздоровевших.

Больше всего новых случаев подтвердили за сутки в Харьковской (254), Черновицкой (170), Львовской (166) областях и Киеве (232).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);

– Киев – 10 392 (232);

– Ровенская – 7434 (107);

– Черновицкая – 7434 (170);

– Ивано-Франковская – 6468 (148);

– Закарпатская – 6170 (90);

– Харьковская – 5837(254);

– Одесская – 4871 (139);

– Волынская – 4590 (61);

– Киевская – 4495 (66);

– Тернопольская – 3635 (97);

– Винницкая – 3175 (46);

– Житомирская – 2377 (44);

– Днепропетровская – 1699 (41);

– Хмельницкая – 1539 (25);

– Черниговская – 1174 (20);

– Черкасская – 1114 (22);

– Донецкая – 1073 (24);

– Запорожская – 1052 (14);

– Николаевская – 797 (27);

– Кировоградская – 739 (0);

– Сумская – 815 (32);

– Полтавская – 544 (11);

– Херсонская – 294 (4);

– Луганская – 178 (7).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Отметим, по данным ресурса Worldometer, Украина сейчас находится на 31-м месте в мире по общему количеству заболевших (87 872 чел.), и 13 августа опередила по этому показателю Китай (84 786), население которого составляет 1,4 млрд. Перед Украиной в антирейтинге находится Израиль (90 472), где проживают 8,9 млн чел.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.