Галузевий стандарт для бізнесу- яким має бути ноутбук, створений для роботи в офісі та поза ним

Обирати ноутбук для бізнесу — як обирати автомобіль: моделей забагато, а конфігурацій ще більше. Але якщо ви підприємець чи топ-менеджер, більше не потрібно вивчати, який обрати процесор чи відеокарту. Потрібно знати лише, яким має бути ноутбук, створений для роботи в офісі та поза ним, так званий галузевий стандарт. А далі — справа за ІТ-спеціалістом, який підбере потрібну конфігурацію. Як же обрати ноутбук, якому можна довіряти довгі роки найцінніше для бізнесу — інформацію? Зверніть увагу на п’ять інноваційних складових.

Потужний як ракета. Ви звикли, що все має працювати швидко і чітко. Ноутбуки ThinkPad оснащено процесорами останнього покоління та дисками SSD, щоб задачі можна було виконувати швидко. Тепер 20 вкладок у браузері не заважатимуть. Працюйте у своєму ритмі.

Надійний компаньйон.

У пустелі, в умовах арктичного холоду, під дощем — навіть в екстремальних для техніки обставинах ThinkPad стабільно працює, що підтверджують тестування за стандартом MIL-STD-810G та лабораторні випробування*.

Захищений як Пентагон.

Сканер відбитків пальців у ноутбуках ThinkPad — це лише перший крок на захисті вашої інформації. Модуль TPM 2.0 шифрує дані в режимі реального часу, тож кіберзлочинці не отримають доступу до ваших професійних напрацювань. Рішення ThinkShield забезпечує комплексну безпеку пристроїв, пропонуючи набір технологій від ідентифікації на рівні BIOS до механічних інструментів.

Завжди готовий до роботи!

Пристрої автономно працюють більше, ніж триває робочий день, та підтримують технологію Rapid Charge (заряджання батареї з 0 до 80% за 60 хвилин).

Мобільний та стильний.

З 2005 року кількість людей у світі, які працюють віддалено, збільшилась на 159% й продовжує зростати. Навіть більше, працівники переважно відчувають себе продуктивнішими вдома — про це говорять 61% учасників дослідження Lenovo. Вам та вашій команді потрібно бути готовим до будь-якого сценарію роботи. Екран 13 чи 14 дюймів, тонкий чи супертонкий корпус, вагою близько кілограма чи більше — яким саме буде ноутбук, обирати лише вам.

На всі моделі ThinkPad надається глобальна гарантія, що розповсюджується на 160 країн світу. В Україні ноутбуки ThinkPad супроводжуються гарантійним обслуговуванням із максимальним терміном ремонту протягом п’яти робочих днів. Ноутбук для бізнесу — це інвестиція, і вона має бути смарт. Як ThinkPad.

* Не повторювати в реальному житті. Подібна експлуатація не є гарантією мйбутнього функціонування.