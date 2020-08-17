Становление рынка газа для бытовых потребителей займет время, но сам запуск рынка – это уже шаг вперед, - аналитик Dragon Capital  Денис Саква

Становление запущенного в августе 2020 года рынка газа для бытовых потребителей займет некоторое время. Сейчас необходима отработка вторичного законодательства, чтобы сделать этот рынок более гибким и конкурентным. Такое мнение высказал старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква, комментируя работу рынка газа для населения по новым правилам.

«Запуск рынка дает возможность другим игрокам заниматься поставками газа населению. В первую очередь, компаниям, у которых уже есть собственная инфраструктура газа или биллинга, это могут быть существующие компании, которые занимаются поставками электроэнергии и у которых есть ИТ-инфраструктура, инфраструктура биллинга, например, ДТЭК YASNO, у которой есть свои структуры в разных областях страны», - рассказал Денис Саква.

По его мнению, рынок будет мотивировать развитие торговой инфраструктуры, продажи ритейловым покупателям. Один из позитивных моментов открытия рынка – создание равных правил для всех. «Например, у «Нафтогаза» нет особых правил, правила на рынке одинаковы для всех. Ограничений ни для кого нет», - отметил эксперт.

Говоря о динамике цен на газ внутри Украины, Денис Саква отметил, что такая динамика в Украине синхронна с европейскими ценами на газ. «Мы видим, что в последние месяцы цена газа в Европе подросла, у нас цены тоже постепенно будут подтягиваться вверх. Последние цены Нафтогаза были уже около 100 долл, и на 20% они, наверное, еще вырастут», - сообщил аналитик.

Он также напомнил, что цена на газ в Украине зависит от цены в Европе, поскольку в Украине - дефицитный рынок газа. «Мы добываем газа меньше, чем нам необходимо. Соответственно, дефицит покрывается с помощью импортного паритета. И получается, что замыкающая цена – это импортная. Соответственно, любой поставщик продавать газ дешевле импорта не станет. Разница в цене на рынке может быть, но основной ориентир – это импортная цена. Летом газ обычно дешевле, а зимой всегда соответствует импортному паритету», - отметил Денис Саква.

По словам аналитика, в целом доля импорта в потреблении газа в Украине – порядка 30%. «У нас объем потребления - около 30 млрд. кубометров, и 20 млрд. – наша собственная добыча. Треть объема – импорт. У нас много импортируют газ частные компании», - отметил Денис Саква.

Как ранее сообщалось, с 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.