Ідея для рестарту

Як продукти Ідея Банку допомагають малому та середньому бізнесу вийти з кризи

Через карантинні обмеження в Україні найсильніше постраждав малий та середній бізнес (МСБ). Адже в секторах, яким довелося призупинити роботу, в основному представлені невеликі підприємства — ресторани, кав'ярні, перукарні, торгові точки на ринках і т. п.

Проте, в умовах кризи — порівняно зі стійким, але більш інертним великим бізнесом, — МСБ швидше адаптується до нової реальності: перепрофільовує свою діяльність, підлаштовується під нові умови роботи та потреби клієнтів.

Подібну тенденцію сьогодні підтверджує зростання активності підприємців, які звертаються в банки за кредитами на відновлення оборотів у сфері торгівлі, послуг, виробництва і т. п. Так, наприклад, в Ідея Банку, де мають значний досвід обслуговування МСБ, відразу після ослаблення карантину обороти на рахунках підприємців почали повертатися до докризового рівня, а в червні 2020 року кількість клієнтів — ФОП і відкритих рахунків перевищила докарантинні показники на 10%.

«Багато банків як відповідальні партнери йдуть назустріч МСБ і пропонують спеціальні антикризові фінансові програми. Зокрема, ми в Ідея Банку швидко відреагували на ситуацію і в розпал карантину запропонували клієнтам Businnes Card з прямим доступом до підприємницького рахунку, онлайн-кредити та онлайн-депозити», — говорить Юлія Соколова, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку.

Новий продукт Ідея Банку, який можна оформити безкоштовно, повністю відповідає викликам часу. Адже Businnes Card дає змогу перевести в онлайн більшість операцій, що, з одного боку, обмежує кількість фізичних контактів і знижує ризик поширення коронавірусу, а з іншого — спрощує ведення бізнесу в Україні.

Картку Ідея Банку, що відкриває прямий цілодобовий доступ до поточного рахунку 2600 для ведення господарської діяльності, відразу ж оцінили підприємці. Як розповіли в Ідея Банку, з моменту запуску продукту (травень 2020 року) Businnes Card вже оформили близько 70% клієнтів банку з сектора МСБ.

Для масового і середнього бізнесу, який сьогодні відновлює роботу після карантинного простою, буде особливо зручна програма кредитування на поповнення оборотних коштів «Легкий бізнес» від Ідея Банку. Протягом перших трьох місяців терміну дії договору позичальники звільняються від погашення тіла кредиту. Це дасть можливість відновити оборот, накопичити запас міцності й тільки після цього почати погашати борг.

Наприклад, взявши кредит на 100 тис. грн на один рік, у перші три місяці підприємець сплачуватиме по 2,5 тис. грн, а після закінчення пільгового періоду — близько 13,9 тис. грн рівними платежами. Граничний термін кредитування за програмою «Легкий бізнес» становить 36 місяців, а максимальна сума — 500 тис. грн.

Крім цього, Ідея Банк у серпні 2020 року вводить для МСБ новий кредит «На розвиток бізнесу». В рамках цієї програми банк протягом години може схвалити кредит від 75 до 500 тис. грн підприємцям, які ведуть бізнес не менше року. Після цього кошти зараховуються на рахунок 2600. Цей ресурс можна використовувати як для безготівкових розрахунків, так і отримати у вигляді готівки за допомогою Businnes Card від Ідея Банку.

В Ідея Банку сподіваються, що подібні актуальні, антикризові пропозиції дадуть змогу українському малому та середньому бізнесу швидше відновитися і в перспективі сформувати в Україні середній клас як основу успішної економіки.