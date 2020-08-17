В Киеве состоится Kyiv Smart City Forum 2020: дискуссии о будущем умных городов

8 октября 2020г. лучшие украинские и международные эксперты по инновациям, урбанисты, представители власти и антикризисные менеджеры расскажут о трансформациях, которые происходят по всему миру под влиянием пандемии. Тысячи гостей и экспертов из разных стран примут участие в Kyiv Smart City Forum 2020 - инновационной онлайн-платформе для дискуссий о будущем умных городов.

Kyiv Smart City Forum - это уникальный контент, разные точки зрения, опыт профессионалов в совершенствовании всех аспектов smart-жизни. В этом году мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Все, что было оффлайн - теперь онлайн на одной платформе! Кроме выступлений ведущих украинских и международных спикеров, виртуальная выставочная зона с лучшими технологическими решениями, живое общение со smart-сообществом, интерактивные мероприятия, встроенные видеочаты участников и экспонентов выставочной зоны, квизы и рейтинги. В режиме реального времени - эксперты из разных стран, антикризисные стратегии, интересные интерактивные мероприятия и новые формы взаимодействия с аудиторией.

Программа форума состоит из четырех секций. В секции «Smart city. Современные цифровые технологии в smart городе» участники узнают о мировых тенденциях развития умных городов в условиях новых вызовов; состояние развития современной криптоекономикы и искусственного интеллекта; о цифровой трансформации регионов и кибербезопасности в смарт городах. Эксперты расскажут о развитии интеллектуальной видеоаналитики в Украине и в мире и ответят, как на данном этапе сосуществуют приватность и диджитализация.

Секция «Smart architecture» посвящена роли Big Data во внедрении интеллектуальных систем в новой городской архитектуре. Спикеры секции «Smart Environment. Экосистема умного города» проанализируют, какую политику ведут города касательно опасных отходов и о планирующихся инновациях в этой сфере, а в секции «Urban transportation. Управление трафиком» эксперты визуализируют будущее транспорта после пандемии.

В фокусе форума - готовность городов и граждан к кризисным ситуациям, автоматизация процессов и технологии, которые помогают чувствовать себя защищенным в быстро меняющемся мире. Спикеры из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Сингапура предоставят четко структурированную информацию, которая поможет гражданам адаптироваться к новым условиям. Мировые эксперты представят реальные кейсы и рекомендации по технологиям, которые помогают адаптироваться бизнесу во время непредвиденных ситуаций.

В рамках Kyiv Smart City Forum 2020 состоится также церемония награждения городов-лидеров по внедрению инновационных решений в инфраструктуру, где будут отмечены лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы в 8-ми номинациях.

Kyiv Smart City Forum 2020 проводится уже в пятый раз и является одним из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city - технологий. В прошлом году мероприятие посетили более 4000 гостей, а знаниями и практикой поделились 60 лучших международных и украинских экспертов.

Дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com