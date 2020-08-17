Рекордная взятка в 6 млн долларов: ВАКС заочно арестовал Николая Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом на брифинге заявил руководитель САП Назар Холодницкий, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что Злочевского заочно арестовали по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям НАБУ и САП.

Холодницкий заявил, что расследование дела закончат в рамках определенных сроков.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, – ред.) в форме содержания под стражей", – сказал Холодницкий.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления неназванным "бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти" неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому.

Взятку давали за закрытие дела относительно компании "Бурисма", принадлежащей Злочевскому. Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу об этой взятке. Всех их арестовали с альтернативой многомиллионного залога.

10 августа НАБУ объявило в розыск Николая Злочевского.

Напомним, Злочевский с состоянием $900 млн в 2019 году занимал 11-ю строчку рейтинга самых богатых людей Украины, составленного Фокусом.