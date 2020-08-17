Рекордная взятка в 6 млн долларов: ВАКС заочно арестовал Николая Злочевского
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.
Об этом на брифинге заявил руководитель САП Назар Холодницкий, пишет РБК-Украина.
Отмечается, что Злочевского заочно арестовали по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям НАБУ и САП.
Холодницкий заявил, что расследование дела закончат в рамках определенных сроков.
"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, – ред.) в форме содержания под стражей", – сказал Холодницкий.
Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления неназванным "бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти" неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому.
Взятку давали за закрытие дела относительно компании "Бурисма", принадлежащей Злочевскому. Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
Суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу об этой взятке. Всех их арестовали с альтернативой многомиллионного залога.
10 августа НАБУ объявило в розыск Николая Злочевского.
Напомним, Злочевский с состоянием $900 млн в 2019 году занимал 11-ю строчку рейтинга самых богатых людей Украины, составленного Фокусом.