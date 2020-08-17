Под Винницей мать "перевоспитывала" 14-летнюю дочь с помощью цепи и ошейника

В Винницкой области 30-летняя мать с воспитательной целью привязывала цепью в доме 14-летнюю дочь. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Полиция начала следствие по действиям матери, которая привязала цепью дочь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 30-летняя женщина после ссоры с подростком с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии 14-летняя девочка провела 2 часа.

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После того как женщина прекратила пытки над дочкой, та обратилась в полицию за помощью.

Как пояснила полицейским женщина, она пыталась таким образом "перевоспитать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома и отказывается помогать матери.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Ранее полицейские Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать. У мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.