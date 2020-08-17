Столб воды поднимался выше проводов. В Николаеве на перекрестке забил фонтан 10 м высотой

Как пишут местные СМИ, мощная струя воды била из-под земли выше столбов линии электропередач троллейбусов, обдавая фонтаном проезжающие машины и пешеходов.

На место прибыли специалисты "Николаевводоканала". О причинах ЧП не сообщается.

Авария в Николаеве

Отметим, что это не первое происшестве, которое случилось во время реконструкции этого перекрестка. 13 июля около 200 жителей домов, расположенных на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова, остались без газоснабжения. Причиной аварии стало то, что подрядная организация, которая проводила земляные работы на этом участке, повредила подземный газопровод среднего давления.