Хотела купить автомобиль и квартиру. На Донбассе женщина пыталась продать своего ребенка

В Донецкой области правоохранители разоблачили молодую женщину, которая пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следователи установили, что молодая женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица и не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

Женщину задержали на горячем

Около двух месяцев она вынашивала план о покупке квартиры и машины с этой целью все это время она вынашивала планы о продаже мальчика, которого после рождения 12 августа "оценила" в 400 000 грн.

Покупателей роженица искала около двух месяцев

"Продавщицу" задержали при получении денежных средств от "покупателя", горе-мать задержали.

Напомним, полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн.