StarLightMedia відзначає сезон ювілеїв

Щотижня редакції суспільно важливих програм StarLightMedia виробляють більше 60 годин контенту, їм довіряє і надає перевагу більше 14 млн українців.

«ICTV ми будували як сучасне телебачення сучасної України. Країни, яка зробила свій вибір у Незалежності. Ми хотіли бути голосом цієї незалежності, каналом людей, у яких світяться очі і які не бояться роботи. Людей праці у найкращому і найвищому значенні цього слова. І від самого початку найважливішим для нас було стати близькими до людей, розуміючи найважливіше і дивлячись вперед! Завдяки новій українській журналістиці, яка заклала основи редакцій «Вікна-новини» і «Факти», ми понад 25 років тому почали формувати український порядок денний. Телеканал ICTV навіть зробив відео з зірками, які виконували гімн України – щоб розпочинати свій день по-українськи», – коментує Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

Команди «Фактів» і «Вікна-новини» роблять колосальну роботу, що втілилась у 88 120 випусків, а це 17 700 годин ефіру. У свою чергу «Свобода слова» має 900 випусків – 1 400 годин ефіру. Водночас «Факти тижня» вже 5-й місяць поспіль утримують лідерство серед підсумкових програм. Масштаби виробництва показують, що StarLightMedia сьогодні є найбільшим новинним продакшном у країні.

«Ми створили перший майданчик в Україні, де запропонували політикам говорити в прямому ефірі про найважливіше – так народилася «Свобода слова». А щоб пояснити те, про що часами політики воліли мовчати, – «Факти тижня». Зараз з новинами і суспільно важливими програмами нашого Дивізіону, такими як «Антизомбі» і «Гражданская оборона», щотижня контактує понад 50% українців віком 18+, понад 15 млн людей. Це більше половини всіх українців, які дивляться телебачення. Тож вітаю команди наших улюблених програм з ювілеями і бажаю досягти ще вищих звершень! У нас ще багато роботи та спільних перемог попереду», – додає Богуцький.

З року в рік група підтверджує своє лідерство за обсягами і кількістю охоплення аудиторії, лише з початку 2020 року глядачами наших програм вже стали понад 90% українців*.

*Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному телевізійному комітету (ІТК), надані каналом ICTV за показниками rat%, shr%. Аудиторія: 18+; 18-54 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.