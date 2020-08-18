Интрига сохраняется. Новый глава УЗ избран абсолютным большинством, но фамилия держится в секрете

Конкурс на главу правления Укрзализныци прошел прозрачно и объективно.

Об этом рассказал член наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев.

"Я проведенным конкурсом удовлетворен. Он был проведен в соответствии с нашим внутренним положением о конкурсном отборе. Я доволен работой нашего HR-консультанта. Мы работали с шорт-листом, который сделала международная компания Boyden", - прокомментировал он.

При этом Журавлев опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о якобы давлении на членов набсовета УЗ.

"На меня лично никто не давил", - подчеркнул он.

Член набсовета УЗ добавил, что победитель конкурса был определен почти 100% количеством голосов.

"У этого человека наиболее соответствующие данные по работе и опыту. Также у него наиболее соответствующий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним как перед руководителем стоят. Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - рассказал Журавлев, не уточнив фамилии победителя, но пообещав, что она станет известна в ближайшие пару дней.

Когда планируется назначение

Само назначение нового главы железнодорожного ведомства вместо исполняющего обязанности председателя Ивана Юрика, Кабмин планирует провести в среду, 19 августа. Ранее наиболее вероятными кандидатами на этот пост назывались Владимир Жмак и Петр Чернышев.

Что известно о кандидатах на пост главы "Укрзализныци"

Владимир Жмак работал заместителем Михаела Саакашвили, когда тот руководил Одесской ОГА, сейчас является членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2011 года Жмак был исполнительным директором “ТНК-ВР” в Украине и после ее поглощения “Роснефтью” возглавлял “Роснефть-Украина”. На выборах в Киевсовет в 2014 году Жмак выступал единым кандидатом на Никольской Борщаговке в Киеве от "УДАРа", Петра Порошенко и "Третьей украинской республики" Юрия Луценко. Но выборы он проиграл. Со студенческих лет Жмак знаком с Порошенко и Саакашвили.

Петр Чернышов, в свою очередь, в июле 2018 года возглавлял "Киевстар", но не имеет опыта работы в транспортной отрасли.

Напомним, набсовет УЗ дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.В настоящее время и. о. главы правления компании является Иван Юрик, он также принял участие в конкурсе.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железная дорога идет к коллапсу и грузовых, и пассажирских перевозок из-за отсутствия реформирования. По его мнению, необходимо определиться с "качественным менеджментом", поскольку уже "реформа УЗ перезрела".