Большое политическое ток-шоу «Украинский формат» возвращается в прямой эфир

Уже сегодня, в прямом эфире телеканала NEWSONE, смотрите любимое ток-шоу миллионов – первый выпуск «Украинского формата» с Дианой Панченко и Виталием Диким в новом сезоне. Вся команда проекта работала над его усовершенствованием и обещает в новом телевизионном сезоне еще больше динамики, насущных дискуссий и амбициозных, интересных и экспертных гостей в традиционно масштабном формате ток-шоу.

Спикеры, которых вы ждали, поиск ответов на болезненные вопросы для каждого украинца и самые интересные темы для дискуссий. Опытные ведущие NEWSONE, вместе с экспертными гостями студии, обсудят все важнейшие события последнего времени.

Отныне, каждую среду на телеканале NEWSONE смотрите Большое политическое ток-шоу «Украинский формат» в прямом эфире. Начало в 18:00, сразу после «Большого дня» на NEWSONE. А подводить итоги программы будет ведущий телеканала NEWSONE Александр Шелест в «Украинском формате. Послесловие». Не пропустите, будет интересно!

Главные моменты, высказывания, факты, комментарии гостей ток-шоу смотрите на Youtube-канале NEWSONE - видеораздел "Украинский формат".

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