Труба в смартфоне. Чтобы дома больше не взрывались, предлагают использовать мобильное приложение

Сегодня для газоснабжения в Украине используют 309 тыс. км распределительных сетей. Бытовым газом оснащено около 80% жилого фонда. Срок эксплуатации более 18,5 тыс. км сетей давно истек, часть из них – по меньшей мере 15 тыс. км – уже 10-15 лет находятся в аварийном состоянии. Только на Киев приходится около 15% случаев утечек бытового газа. Требуют замены или капитального ремонта от 4 тыс. до 5,5 тыс. газораспределительных и газорегуляторных пунктов. Все это и является главной причиной газовых аварий.

Фото: Виктор Дёмин

Диджитализация аварийной системы

Учитывая состояние, в котором сейчас находятся почти все распределительные системы газового оборудования, властям необходимо срочно принимать меры. Представители общественной организации Научного парка "Центр трансфера технологий гражданской защиты" предложили создать приложение "Виртуальный газовый агент", которое, по их словам, призвано спасти сотни человеческих жизней. Леонид Кочарян, эксперт по технологиям онлайн-мониторинга Научного парка "Центр трансфера технологий гражданской защиты", уверяет, что приложение обеспечит прямую и быструю коммуникацию "Потребитель – Виртуальный оператор – Поставщик – Государство". При этом будут конкретно определены ответственные лица, систематизирована статистическая информация, организованы аудит технического состояния зданий, капитальный ремонт и регулярное обслуживание газовых сетей.

"Будет создано приложение, удобное для пользователей, в котором можно будет оставить заявку и отслеживать ее выполнение. Кроме этого, сейчас необходимо провести инспекцию всех газораспределительных сетей в стране, и для этого нам нужен газовый агент", – расписал все преимущества проекта Роберт Родвански, консультант Научного парка по системам онлайн-мониторинга.

Стоит отметить, что подобное мобильное приложение уже есть – "104". Его запустили несколько лет назад, пользователь также может оставлять заявки оператору, обращаться с вопросами и жалобами. Отвечают на обращение в течение двух дней, не раньше, но помочь с проверкой внутридомовых газовых систем все равно не могут. Эти функции возложены не на операторов, а на компании, осуществляющие техническое обслуживание газовых приборов и внутридомовых сетей, и с ними потребителю необходимо отдельно заключить договор. А если договора нет, то и проверками газового оборудования никто заниматься не будет. Вопрос: а как в таком случае "Виртуальный газовый агент" может спасти от повторных взрывов в домах?

Взрыв на Позняках: новая версия

В очередной раз не обошли эксперты вниманием трагедию, случившуюся в многоквартирном доме на Позняках. До сих пор не ясно, кто должен нести ответственность за гибель пяти человек и множество порушенных судеб.

В мае 2019 года вступил в силу Закон "О ЖКХ", в котором четко сказано, что техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения проводится за счет совладельцев. Исполнителем этих услуг может быть любая выбранная совладельцами компания, которая имеет необходимые разрешения на проведение работ с газовым оборудованием. Лицензирует компании Государственная служба по вопросам труда.

В июле 2020-го в Комитете ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, обсуждая близкую тему, пришли к выводу, что во взрыве дома на Позняках виноваты сами жильцы, ведь у них не было договора с исполнителем работ по обслуживанию внутридомовых сетей.

На встрече прозвучала другая версия. "Скорее всего, виноватым сделают мастера "Киевгаза", который ставил заглушку", – предположил Олег Стоволос, заместитель начальника управления организации мероприятий гражданской защиты в столичном ГСЧС.

Конечно, с выводами спешить не стоит, еще нет экспертного заключения. Но есть похожий прецедент в Дрогобыче. 28 августа прошлого года там обвалился подъезд жилого дома, восемь человек погибло, в том числе один ребенок. По официальной версии, причиной трагедии стало разрушение несущей стены в подвале. 29 июля 2020 года пресс-служба полиции Львовской области сообщила, что виновных нашли – ими оказались коммунальщики. 58-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, работников местного коммунального предприятия, будут судить по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Фото: Виктор Дёмин

Цель прошедшей встречи – привлечь общественное внимание к проблемам внутридомовых газовых систем, которые уже несколько лет находятся в аварийном состоянии. Но в итоге обсуждение реальных проблем свелось к нереальному решению – запуску мобильного приложения. Представители Научного парка пообещали через пару недель предоставить прототип своего приложения, "которое призвано спасти сотни человеческих жизней". К слову, о Научном парке "Центр трансфера технологий гражданской защиты" почти ничего не известно.

Страница проекта в Facebook создана лишь 6 августа, в графе «Основная деятельность» сказано: "Исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук". Сайт представляет собой форму социологического опроса на тему газового обслуживания домов.

«Не понимаю»

Олег Попенко, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА:

"Не понимаю, как мобильное приложение решит вопрос привлечения сотен миллиардов евро инвестиций к модернизации инфраструктуры и жилого фонда. Это попытка построения виртуальной сетки за бюджетные деньги. В каждом мобильном телефоне будет приложение, которым пользуются люди. Они пишут, отвечают, спрашивают, и за полгода по 99% людей можно составить их психотип, в том числе и с их политическими мнениями, пожеланиями. Сервер также контролируется государством, т.е. информация может быть использована для агитации, настройки людей на то или иное мнение и т.д. Фактически приложение будет играть роль предвыборной сетки на выборах или агитационной модели".

«Разговоры ни о чем»

Андрей Никончук, кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ:

"Все это попытки заговорить проблему. Она заключается в нехватке кадров в газораспределительных и поставляющих организациях. Проблема – в близорукости и нежелании обращать внимание на состояние внутридомовых систем, потому что это многогранная и сложная задача, она чревата необходимостью вести тесный диалог с обществом по этому вопросу.

Скажите, а что делать человеку, который не хочет, не может или не умеет пользоваться мобильным приложением? Он имеет право не хотеть этого делать. Даже если его заставить пользоваться приложением, то все равно на обратной стороне провода сидит человек, который обрабатывает заявку, принимает субъективное решение и обеспечивает или не обеспечивает контроль. Потому все эти разговоры ни о чем".