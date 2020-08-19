В день рождения Садовой сообщил, что в 4 раз будет баллотироваться в мэры Львова

В среду, 19 августа, в свой 52-й день рождения, который совпал с празднованием Яблочного Спаса, городской голова Львова Андрей Садовой выразил желание участвовать в выборах на должность мэра Львова осенью 2020 года.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"И вот я себе так думаю: завод по переработке отходов начали строить, хоть и очень много еще проблем, нужно его достроить до конца? Нужно. Улицу Бандеры, а Суботовскую из Рясного на Левандовку нужно? Нужно. А также улицы Шевченко и Хмельницкого… И что, бросить все это на произвол судьбы? Это как то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, у вас будет выбор, присматривайтесь, принимайте решение. Желаю всем добра", – сказал Садовой, отвечая на самый популярный вопрос всех поздравляющих.

В марте 2019 года мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность.

"Нет, нет. Заканчивается моя третья каденция на посту председателя Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили младшие, мудрее, талантливее и более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", – говорил тогда Садовой.

Отметим, Садовой занимает должность городского головы Львова с 2006 года.