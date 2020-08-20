В Киеве машина сбила лося, который часто гулял улицами столицы
В четверг, утром 20 августа, в результате ДТП на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе Киева погиб лось, которого многократно видели гулявшим по улицам столицы.
Огромное животное ходило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса автомобилей. В этот раз все закончилось трагически, сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. Животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", – сказано в сообщении.
Там добавили, что животное в агонии умирало около часа.
Как уточнили в сообществе "Стража Голосеево" в Facebook, полицейские пытались согнать гулявшее животное с дороги.
"Лось побежал в сторону железнодорожных путей, где машинист поезда подал ему звуковой сигнал. Видимо, тот очень испугался и начал бежать в противоположную сторону и через некоторое время напрыгнул на заднюю часть автомобиля Daewoo", – говорится в сообщении.
Спустя некоторое время его нашли во дворах мертвым.
В Киеве на Южном мосту в прошом году произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося. От полученных травм животное скончалось на месте.