В Киеве машина сбила лося, который часто гулял улицами столицы

В четверг, утром 20 августа, в результате ДТП на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе Киева погиб лось, которого многократно видели гулявшим по улицам столицы.

Огромное животное ходило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса автомобилей. В этот раз все закончилось трагически, сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. Животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", – сказано в сообщении.

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Там добавили, что животное в агонии умирало около часа.

Как уточнили в сообществе "Стража Голосеево" в Facebook, полицейские пытались согнать гулявшее животное с дороги.

"Лось побежал в сторону железнодорожных путей, где машинист поезда подал ему звуковой сигнал. Видимо, тот очень испугался и начал бежать в противоположную сторону и через некоторое время напрыгнул на заднюю часть автомобиля Daewoo", – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время его нашли во дворах мертвым.

В Киеве на Южном мосту в прошом году произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося. От полученных травм животное скончалось на месте.