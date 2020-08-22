Клиника лазерной эпиляции: что нужно знать перед открытием бизнеса

Если вы хотите создать свое дело, связанное с эстетической косметологией, рассмотрите возможность открытия клиники лазерной эпиляции. Эта индустрия набирает оборотов в Украине, поэтому сейчас лучшее время для инвестиций в эту сферу.

Какие услуги стоит предлагать

Лазерная эпиляция — одна из самых популярных косметических услуг. По сути — это процедура с использованием лазера для воздействия на волосяную луковицу. В результате последняя разрушается, а рост волос возможен только после восстановления фолликула. В зависимости от типа лазера, эта техника подходит женщинам и мужчинам со светлым эпидермисом и темной растительностью на теле.

Те, у кого светлые волосы, могут купить эпилятор или фотоэпилятор, чтобы делать процедуры на дому, или обратиться в салон красоты для шугаринга или воска. Чтобы охватить и этот сегмент потребителей, вы можете расширить свой ассортимент услуг.

Маркетинговое мышление — залог развития вашего бизнеса

Салон лазерной эпиляции — бизнес для тех, кто имеет большой опыт в индустрии красоты и косметологии, обладает нестандартным мышлением и настойчивостью. При правильной локации, качественном обслуживании и сочетанию классических и нестандартных маркетинговых приемов, вы можете работать с частными клиентами, а также выйти на сегмент знаменитостей и инфлюенсеров.

Запуск бизнеса в сфере ухода за телом не требует большого стартового капитала, но нуждается в дальнейших инвестициях, тщательном планировании и внимании к деталям. Так вы сможете сохранить прибыльность. Если вы применяете успешные бизнес стратегии и усердно работаете, у вас есть возможность построить сеть, которая включает несколько клиник или начать продажу франшизы. При правильном позиционировании и управлении салоном лазерной эпиляции, он может приносить стабильную прибыль.

Что нужно знать перед тем, как открыть салон

Обзор отрасли

Перед началом бизнеса важно сделать исследования рынка и изучить конкурентов. К последним относятся не только салоны по удалению растительности на теле, а и клиники эстетической косметологии и салоны красоты. Ожидается, что выручка компаний, которые предлагают уход за телом, включая эпиляцию, будет расти из-за повышенного внимания клиентов к своей привлекательности.

Бюджет

Для открытия клиники или салона эстетической косметологии вам необходимы инвестиции для покупки или аренды оборудования, рабочих инструментов, мебели, первоначального расходного материала, оплаты труда сотрудников, а также для оплаты счетов за коммунальные услуги.

Целевая аудитория

Несмотря на то, что частыми клиентами подобных клиник бывают девушки, ваши услуги могут понадобиться и мужчинам. Это может быть «фишка» вашего салона. В противовес, вы можете следовать стратегии голубого океана и быть нацеленным на узкую нишу. Составьте портрет вашей целевой аудитории, ее возраст, пол, место проживания, покупательскую способность, образ жизни и другие важные для вас показатели.

Уровень конкуренции

Соперничество в сфере удаления волос жесткое. Чтобы оставаться на плаву и развиваться, вы должны предлагать лучший сервис по сравнению с другими игроками рынка. Но если вы правильно продвигаете свои услуги, а ваши клиенты рекомендуют вас своим знакомым, вы добьетесь успеха в отрасли.

Экономический анализ

Анализ поможет убедиться, что вы правильно посчитали бюджет и переняли современные практики в своей сфере. Исследование рынка поможет определить лучшую локацию для вашего салона и определить сумму инвестиций. Также вы сможете предотвратить некоторые риски и увидеть дополнительные возможности. Кроме того, вы должны планировать построение сильной торговой марки и работать над созданием базы лояльных клиентов. Если у вас это получится, то вы сможете максимизировать прибыль в своем салоне.

Вызовы, с которыми придется столкнуться

С некоторыми угрозами, например, экономический спад или неблагоприятные политические обстоятельства, которые могут возникнуть на вашем пути, вы ничего не сможете сделать. На другие факторы вы можете влиять. Чтобы сделать свой путь к успеху более гладким, позаботьтесь о следующих аспектах вашей работы: