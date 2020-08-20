Киевлянин сжег магазин, где работала его жена, и выпрыгнул из окна многоэтажки (видео 18+)

В Киеве на проспекте Маяковского, 12 (микрорайон Троещина) мужчина бросил коктейль Молотова в магазин, в котором работала его жена. Вспыхнул пожар.

После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством, сообщила столичная полиция.

"По прибытию спасатели потушили огонь, а врачи оказали первоочередную помощь двум сотрудницам магазина. Они самостоятельно выбрались из горящего помещения и позвали на помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", – написали в полиции.

Правоохранители опросили женщин и узнали, что мотивом убийцы была ревность. Свидетельницы сообщили, что во время рабочего дня в магазин пришел муж одной из них.

"Между супругами возник конфликт из-за ревности, в результате чего посетитель поджег несколько бутылок с неизвестным веществом, которые принес с собой, после чего скрылся", – пояснили правоохранители.

Похже выяснилось, что мужчина работницы забежал в соседний подъезд, поднялся на последний этаж и выпрыгнул с крыши.

"Он – киевлянин, 1985 года рождения, в этом году привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки напротив магазина по Маяковского, 12, сообщает Telegram-канал Kyiv24online, публикуя фото и видео с места происшествия.

По первоначальной информации женщина находилась в магазине и погибла в огне. Конец истории тот же – мужчина выпрыгнул из окна дома, получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте.

В этом ролике сообщается, что женщину прижало холодильником и выбраться из пылающего МАФа она не смогла, сгорев заживо.