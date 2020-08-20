В Житомирской области огонь полностью уничтожил деревянную церковь, построенную в 1789 году

В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, построенную в 1789 году. Спасателям удалось спасти церковное имущество, однако огонь уничтожил здание церкви. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.

Об этом информирует Управление ГСЧС в Житомирской области.

"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, расположенной в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. Сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, позвонили спасателям", – говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение также осложнялось тем, что в селе нет источников воды. Из-за этого пожарным пришлось 8 раз ездить в соседние населенные пункты для дозаправки воды.

"Учитывая поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1000 кв. и. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия. в течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов", – говорится в сообщении управления ГСЧС.

Пожарным удалось спасти собственность и жилой дом рядом с храмом. Никто не погиб и не травмировался.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.