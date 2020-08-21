На Львовщине выявили частную тюрьму: люди удерживали там родственников

В одном из сел Львовской области полиция обнаружила и прекратила работу нелегального заведения, которое под видом "реабилитационного центра" предоставляло услуги по ограничению свободы людей.

Как сообщили в полиции, руководителями "реабилитационного центра" оказались 40-летний житель города Львова, который непосредственно управлял персоналом заведения, и 43-летняя женщина, которая проживала в заведении и "общалась с родственниками нарко- и алкозависимых с целью получения от них денег".

Было установлено, что в учреждение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью. Там их принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Стоимость одного месяца пребывания "пациента" в заведении составляла 10 тысяч гривен.

По заявлению полиции в заведении содержалось 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет. Это были жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова, которых удерживали против собственной воли, проводя принудительное "лечение".

"Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались", – сообщили в львовской полиции.

Также правоохранители установили, что руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сфере.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (Торговля людьми) УК Украины, с санкцией по статье в виде лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.