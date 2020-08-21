Зеленский рассказал, что его сын перенес коронавирус
Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел COVID-19. Он лечился вместе со своей мамой – женой президента Еленой Зеленской.
Об этом он сообщил на брифинге в Николаевской области.
По его словам, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.
"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", – рассказал он.
16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве с диагнозом "COVID-19". После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. 3 июля сообщалось, что Елена Зеленская вылечилась от коронавируса.